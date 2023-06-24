سياسة|فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس

الشهيد إسحاق حمدي أمين العجلوني (منصات التواصل)
24/6/2023-|آخر تحديث: 24/6/202312:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.

وصرح مكتب محافظة ضواحي القدس (الفلسطينية)، في بيان مقتضب بأن الشهيد هو إسحاق حمدي أمين العجلوني من بلدة كفر عقب.

وفي المقابل، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها تمكنوا فجرًا من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمال القدس بصليات كثيفة من الرصاص.

وأضافت في بيان: “اشتبك مقاتلونا مع القوات الموجودة على الحاجز من عدة محاور كما نؤكد أن هناك إصابات محققة بالمكان”.

وتشهد الضفة الغربية منذ نحو أسبوع تصاعدا في التوتر، عقب عملية نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، استشهد خلالها 6 فلسطينيين، وتبعتها عملية إطلاق نار قرب رام الله قُتل فيها 4 إسرائيليين.

المصدر : الأناضول