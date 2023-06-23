ممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين: هجمات المستوطنين في الضفة “اعتداء إرهابي” (فيديو)

قال ممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، اليوم الجمعة، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الضفة الغربية “اعتداء إرهابي”.

جاء ذلك خلال زيارته قرية ترمسعيا في الضفة الغربية على رأس وفد ضم سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوربي والدول المماثلة، للاطلاع على تداعيات هجمات المستوطنين قبل يومين.

والأربعاء الماضي، تعرضت بلدة ترمسعيا (شمال مدينة رام الله وسط الضفة) لهجوم نفّذه مئات المستوطنين، أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن بورجسدورف تأكيده “ضرورة المحاسبة التامة لكل من قام بالهجمات على المدنيين الفلسطينيين لضمان ألا تتكرر في المستقبل تحت أي شكل من الأشكال”.

وقال بورجسدورف إن “هذه الأرض محتلة وليست تابعة لأية جهة أخرى وإسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي أن تمنع أي اعتداء ينفّذ من قبل المستوطنين، وأن تقوم كقوة احتلال بالدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوربي سيتابع الموضوع على المستويات كافة، وسننقل هذه الرسالة لكل عواصم الدول أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف، فهي مخالفة للقانون الدولي”.

شهيد وإصابات.. مئات المستوطنين يحرقون عشرات المنازل والسيارات لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا الفلسطينية واصفا ما جرى بـ "الإبادة": هذا ما حدث في البلدة التي أغلقت قوات الاحتلال مدخلها الوحيد#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FCUjyTacKA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2023

ومنذ الثلاثاء، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، تبعت ذلك هجمات نفّذها مستوطنون مسلحون على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة قاموا خلالها بحرق وتدمير عشرات السيارات ومنازل وممتلكات الفلسطينيين، إثر مقتل 4 إسرائيليين بعملية إطلاق نار نفّذها فلسطينيان استشهدا لاحقًا.