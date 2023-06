“ما خطتك لحماية مسلمي الهند؟”.. صحفية أمريكية تواجه مودي داخل البيت الأبيض (فيديو)

أحرجت صابرينا صدقي مراسلة صحفية (وول ستريت جورنال) الأمريكية، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسؤالها حول التمييز والاعتداءات الواقعة على المسلمين في بلاده.

وجاء السؤال خلال مؤتمر صحفي أجري داخل أروقة البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إتاحة الفرصة للصحفيين لكي يطرحوا أسئلتهم عليه وعلى ضيفه مودي.

وواجهت الصحفية مودي بسؤال عن حال المسلمين والأقليات في الهند قائلة “ما هي خطتك بشأن الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة الهندية لحماية حقوق المسلمين والأقليات الأخرى ودعم حرية التعبير؟”.

President Biden calls on a member of Indian press after Modi relayed he would not be calling on a reporter, to meet promise of 1 question to each side. Biden selected WSJ @SabrinaSiddiqui for first set of q’s from the U.S. side – marking the first presser q to Modi since 2014. pic.twitter.com/DP7bUZSypG — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) June 22, 2023

وكما ظهر في فيديو المؤتمر الصحفي المتداول عبر المنصات؛ فإن مودي صمت بضع ثوان، ثم أجاب قائلًا “أنا مندهش مما قلتِه، نحن دولة ديمقراطية، والديمقراطية جزء من روحنا ودمنا، نحن نعيش ونتنفس الديمقراطية، وهي في دستورنا، لذلك لا توجد مسألة تمييز على أساس الطائفة أو العقيدة أو الدين”.

I feel sad for @WSJ journalist @SabrinaSiddiqui. PM Modi not just reiterated his stance of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas & Sabka ‘Prayaas’, but brilliantly neglected to mention ‘Muslims’ in his answer. The word ‘Sabka’ is already inclusive. pic.twitter.com/FvwL9dFUdh — Devashish Kulkarni (@AjaatShatrruu) June 23, 2023

واحتفى العديد من أصحاب الرأي والفكر بسؤال صابرينا لمودي، مثلما قالت الكاتبة صوفيا نيلسون “سؤال عظيم طرحته صابرينا صدقي خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، وإجابة ضعيفة من مودي”.

Great question just now @SabrinaSiddiqui at the WH Presser. Weak answer by the Prime Minister of India, Modi. — Sophia A. Nelson (@IAmSophiaNelson) June 22, 2023

وقال مقدم البرامج الإخبارية جيوف بينيت “أنشر هذه التغريدة تقديرًا لصابرينا صدقي على تلك الأسئلة الحادة التي طرحتها في الوقت المناسب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بايدن ومودي، وذلك بسؤال مودي عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهده”.

An appreciation tweet for @SabrinaSiddiqui for those timely and sharp questions at the Biden-Modi press conference and asking Modi about the human rights violations on his watch — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) June 22, 2023

وبرزت تعليقات صحفيين ومدونين بارزين في الشأن الهندي على إجابة مودي، إذ قال الصحفي الهندي البارز محمد زبير “حاول رئيس الوزراء الالتفاف كما لو كان يتجول في الأدغال، ومنح ردًّا عامًّا حول كون الهند دولة ديمقراطية وتؤمن بمبادئ تاريخية، ولم يمنح أي خطة تفصح عن نيته تحسين الأمور، وللأسف لدينا وسائل إعلام تحتفي بما وصفته بأنه (إجابة الأستاذ)”.

Questions from @SabrinaSiddiqui was specifically about "steps you are willing to take to improve the rights of Muslims & other minorities in India to uphold free speech."

PM was beating around the bush and his response was in generic about how Indian is a Democratic Country,… https://t.co/v7Jnpgzr7C — Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 22, 2023

وتشهد الهند منذ أعوام حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيا هندوسية متطرفة تتبع عقيدة “هندوتفا” العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم مليارًا و350 مليون نسمة.