فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، نقلًا عن 4 ناجين إن 37 مهاجرًا لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا في ساعة متأخرة من مساء الخميس بعد أن أنقذهم قارب آخر.

وقال الناجون للمنظمة إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا، وكان على متن القارب 46 شخصًا، مضيفين أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية.

وذكر متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا لوكالة رويترز نقلًا عن الناجين أن قاربًا أنقذ 5 من زملائهم بعد حادث الغرق، بينما لا يزال 37 شخصًا، بينهم 7 نساء وطفل، في عداد المفقودين ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت رواية مماثلة عن الحادث نفسه في وقت سابق، لكنها قالت إن 40 شخصًا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين وليس 37.

وارتفعت معدلات الهجرة من تونس عبر البحر المتوسط ​​هذا العام بعد حملة قمع شنتها البلاد على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، مع ورود تقارير تفيد بشن هجمات عنصرية وسط تراجع اقتصادي.