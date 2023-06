السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات عنيفة تجددت اليوم الجمعة، بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم.

ونقلت الجزيرة عن مصدر عسكري في الجيش السوداني قوله، إن الجيش أسقط مسيّرة حاولت الهجوم على مقر القيادة العامة للجيش أمس، وقالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة للجيش السوداني.

وأمس الخميس هزّت أصوات القصف المدفعي، أرجاء العاصمة السودانية وبعض المناطق الأخرى، حيث يتواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.

وأفاد شهود بحدوث قصف مدفعي على (شارع الستين) بشرق العاصمة الخرطوم اليوم الخميس، وأكد آخرون توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة -حيث يقع الكثير من مراكز الجيش الرئيسية- باتجاه جنوب أم درمان وحي بحري في شمال الخرطوم.

وخارج العاصمة، شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور مساء الأربعاء اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع كما شهدت مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفًا مدفعيًّا.

Our medics work in 11 states in #Sudan & are trying to do more, but @MSF faces extensive & obstructive administrative & bureaucratic restrictions.

Our ability to provide people with desperately needed healthcare is being restricted.

Read more here 👇https://t.co/VriISQxpsX

— MSF Sudan (@MSF_Sudan) June 22, 2023