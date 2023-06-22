موسكو: واشنطن تعزز قواتها في سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله، اليوم الخميس، إن روسيا لديها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في سوريا.

فقد صرّح لافرنتييف بأن “هناك معلومات عن أن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وكذلك في النتف التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة”.

ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في الشرق، في إطار مهمة لقتال فلول تنظيم الدولة. وتعرضت القوات الأمريكية هناك لهجمات متكررة في السنوات الماضية من جانب مسلحين قالت إنهم “مدعومون من إيران”.

وأصيب 25 عسكريًّا أمريكيًّا خلال ضربات وضربات مضادة في سوريا في مارس/ آذار، أسفرت أيضًا عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر.

وجرى نشر قوات أمريكية للمرة الأولى في سوريا خلال مهمة أطلقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة، بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.