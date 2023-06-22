فلسطين تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على “جرائمها” بالضفة

دعت فلسطين، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في الضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة بعثها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة.

وتشرح الرسالة، وهي الثانية خلال يومين، الوضع بالضفة وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لمساءلة إسرائيل “ومليشيات المستوطنين الإرهابية التابعة لها عن جرائمها بحق شعبنا”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب عشرات في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين منذ الاثنين. وقتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون بجروح الثلاثاء في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا، ثم أقدم مئات المستوطنين المسلحين على مهاجمة بلدات فلسطينية وحرق منازل وممتلكات.​​​​​​​

وقال منصور: “تقوم إسرائيل وقواتها العسكرية ومليشيات المستوطنين بإحراق القرى وترهيب المجتمعات وتهجير العائلات وسرقة الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وجرحهم، بمن فيهم الأطفال”.

وأضاف أن “حياة الفلسطينيين لا تزال معرضة للخطر، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فقط، يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني”.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، إن “الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة بهدف دفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان”.

وأضافت أن تعمُّد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة.

وانتقدت الخارجية الفلسطينية الردود الدولية على التطورات الأخيرة في الضفة، وقالت إن تلك الردود لا ترتقي إلى مستوى بشاعة الجرائم ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ مستوطنون 242 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.