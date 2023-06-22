زيلينسكي يتهم روسيا بالتحضير لهجوم “إرهابي” على محطة زابوريجيا النووية والكرملين يردّ

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا بالتخطيط “لهجوم إرهابي” يؤدي إلى تسرّب إشعاعي في محطة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام “حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضروا كل شيء لذلك”.

وتابع “سننقل هذه المعلومات إلى جميع شركائنا في كل أنحاء العالم، كل الأدلة”. وأضاف “تم تحذير العالم، على العالم أن يتحرك”.

لكن الكرملين رفض، اليوم الخميس، تأكيدات زيلينسكي. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين “هذه كذبة أخرى. أجرينا لقاءات للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع. رأوا كل شيء، كل ما أرادوا رؤيته”.

وتقع هذه المنشأة وهي الأكبر من نوعها في أوربا، في قلب الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022.

وسيطر الجيش الروسي على المحطة في 4 مارس/ آذار 2022، وقد استُهدفت بالنيران وانقطعت عنها شبكة الكهرباء مرات عدة. وبحسب كييف، فقد وضعت روسيا قوات وأسلحة في محيطها.

وأثار تدمير سد كاخوفكا الواقع في المنطقة الجنوبية التي تحتلها روسيا، في مايو الماضي مخاوف بشأن استدامة الحوض المستخدم في تبريد المفاعلات الستة في المحطة.

وخلال زيارته المحطة في 15 يونيو/ حزيران، اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية رافايل غروسي أن الوضع هناك “خطر”، لكنه في طور الاستقرار.