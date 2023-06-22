رغم المخاوف من حقوق الإنسان.. رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة لواشنطن لتعزيز العلاقات مع أمريكا

من المتوقع أن يعزز الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا بين بلديهما خلال زيارة مودي الرسمية للبيت الأبيض، رغم استمرار المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الهند.

وشهدت الفعاليات الرسمية المنظمة بعناية على مدار يومين بداية متعثرة بعد ظهر أمس الأربعاء عندما تأخر مودي عن زيارة مقررة لمؤسسة العلوم الوطنية وبدأتها جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي بدونه.

واعتذر مودي الذي وصل بعد حوالي 30 دقيقة من الموعد المقرر. وحضر في وقت لاحق عشاء خاصا مع عائلة بايدن في البيت الأبيض. وتبادل الرئيس الأمريكي وزوجته ورئيس الوزراء الهندي الابتسامات والضحك خارج البيت الأبيض قبل دخوله. وسيحضر مودي مأدبة عشاء رسمية مساء اليوم الخميس بعد إلقاء كلمة أمام الكونغرس، وعقد مؤتمر صحفي نادر مع بايدن.

وتريد واشنطن أن تكون الهند دولة لها ثقل استراتيجي موازن للصين وتراها شريكا مهما، بينما يسعى مودي إلى زيادة نفوذ بلاده على الساحة الدولية. وتعد الهند الآن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن ومودي اتفاقات متعلقة بالتعاون الدفاعي ومبيعات الأسلحة، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، واستثمارات شركة ميكرون تكنولوجي وغيرها من الشركات الأمريكية في الهند.

ومن المتوقع أن يعبر بايدن عن مخاوف الولايات المتحدة حيال تراجع الديمقراطية في الهند، لكن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال للصحفيين إن بايدن لن يعطي دروسا لمودي في هذا الموضوع.

وأضاف سوليفان أنه عندما ترى الولايات المتحدة تحديات لحرية الصحافة أو الحرية الدينية أو غيرهما “فإننا نوضح وجهات نظرنا. نقوم بذلك بطريقة لا نسعى فيها إلى إعطاء دروس أو محاولة الظهور كأننا لسنا بلا تحديات نحن الآخرين”.

ويتعرض بايدن لضغوط من النواب الديمقراطيين لمناقشة مسألة حقوق الإنسان مع مودي.