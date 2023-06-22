اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتريد المحافظة على الأمر الواقع المتدهور والاستمرار فيه بهدف إضعاف السلطة وتدمير حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقباله، وفدا من منظمة الحكماء العالمية برئاسة ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة، وحضور بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: الصمت الدولي وازدواجية المعايير.. هناك في #أوكرانيا يسمى بطل وهنا في #فلسطين يسمى إرهابي.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NDbOy93rwT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2023

وأطلع اشتية الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، والتصعيد الإسرائيلي، من عمليات القتل والاعتقال والاعتداءات، وهدم المنازل والمنشآت، وتسارع وتيرة الاستيطان.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الوفد، بدعوة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف كافة إجراءاته الأحادية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه، ووقف الاستيطان الذي هو عدو للسلام ويدمر حل الدولتين.

يذكر أن منظمة الحكماء هي مجموعة مستقلة من القادة العالميين الذين يعملون من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان.