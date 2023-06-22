رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب.

رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: نطالب بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضويتنا وأملنا في الجامعة العربية لدعمنا.

رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: القبائل جاهزة لدعم الجيش في حربه ضد المليشيات ودحر التمرد.

رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: يجب تحرير العاصمة الخرطوم من المليشيات قبل أي شيء.

رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: ندعم قرار وزارة الخارجية برفض المبادرة الكينية.

رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب.