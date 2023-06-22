رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب
22/6/2023-|آخر تحديث: 22/6/202301:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب.
رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: نطالب بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضويتنا وأملنا في الجامعة العربية لدعمنا.
رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: القبائل جاهزة لدعم الجيش في حربه ضد المليشيات ودحر التمرد.
رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: يجب تحرير العاصمة الخرطوم من المليشيات قبل أي شيء.
رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: ندعم قرار وزارة الخارجية برفض المبادرة الكينية.
رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان: لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب.
المصدر : الجزيرة مباشر