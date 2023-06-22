دخول نجل معمر القذافي المستشفى في لبنان بعد إضرابه عن الطعام

قال وزير الداخلية اللبناني، الخميس، إن أحد أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بلبنان عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجا على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.

واعتُقل هانيبال في لبنان بعد أن اتهمه المدعي العام بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر، وهو رجل دين شيعي لبناني اختفى خلال رحلة إلى ليبيا عام 1978.

وقال نجل القذافي إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها. وأعلن قراره الإضراب عن الطعام هذا الشهر، وكان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.

ودأبت شيعة لبنان على تحميل نظام القذافي، التي أُطيح به في 2011، المسؤولية عن اختفاء الصدر، قائلين إن ليبيا خطفته خلال الرحلة.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن هانيبال القذافي نُقل الأربعاء من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزا، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت.

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي لـ "ليبيا برس": تدهور الحالة الصحية لموكلنا ما أجبر مختطفيه على نقله لغرفة العناية الفائقة بمستشفى أوتيل – ديو في بيروت. -تم نقل هانيبال لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية بعد مواصلته الإضراب عن الطعام منذ 3 يونيو الجاري. #ليبيا pic.twitter.com/nOTVBB08op — ليبيا برس (@libyapress2010) June 21, 2023

وقالت ريم الدبري موكلة القذافي “حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول”. وأضافت أنه لا علاقة له باختفاء الصدر ووصفته بأنه “رهينة سياسية لأغراض غير معلنة”، مشيرة إلى أنه “كان عمره سنتين” في وقت تلك الواقعة.

وفر هانيبال القذافي من ليبيا في 2011 بعد اندلاع ثورة على حكم أبيه ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا التي تقول الدبري إنه خُطف منها إلى لبنان في 2015.

وألقى الثوار القبض على معمر القذافي وقتلوه في 2011.