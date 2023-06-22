تونس.. وقفة لجبهة الخلاص لدعم المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة (فيديو)

نظمت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس وقفة، اليوم الخميس، لدعم المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة “تضامنًا ومساندة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية الجائرة في حقهم”.

وردد المشاركون شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين وإعلاء سيادة القانون.

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأمر القضاء التونسي بمنع وسائل الإعلام من تداول القضية.

ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم توقيفه في إبريل/نيسان الماضي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الذي مثل أمام قاضي التحقيق قبل نحو أسبوع.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد معارضيه بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، ويصفهم بـ”الإرهابيين”، فيما تتهم المعارضة سعيّد بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين.