بوتين يجري مباحثات مع رئيس الوزراء القطري في موسكو (فيديو)

اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن أيضا محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة قضايا إقليمية ودولية، ولا سيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والتطورات في فلسطين واليمن وسوريا.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

كما شدد على أهمية احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، مؤكدا ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.