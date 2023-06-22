بمشاركة مروحيات.. القوات الجوية التركية ونظيرتها الأذربيجانية تنفذان مناورات جوية مشتركة (فيديو)

انطلقت أمس الأربعاء، مناورات مشتركة بين القوات الجوية التركية ونظيرتها الأذربيجانية في العاصمة باكو.

وتهدف هذه المناورات إلى تحسين المهارات النظرية والعملية للأفراد، وضمان تفاعل الوحدات وزيادة قدراتها القتالية.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، بأن المناورات تحمل اسم “Alpan 2023″، وشاركت فيها مروحيات من القوات الجوية التركية والأذربيجانية.

وأشارت إلى أن المروحيات أجرت مناورات تدمير مناطق القيادة والتجمع لنقاط “العدو” من مسافة بعيدة وأخرى قريبة. وفي عام 2021 أجرت تركيا وأذربيجان مناورات عسكرية مشتركة في مدينة لاتشين، كانت تهدف إلى تحسين استخدام معدات الحرب الحديثة والآلات العسكرية في المناطق الوعرة، وتطوير مهارات القادة في صنع القرار وإدارة الوحدات.

وشاركت الوزارة مشاهد من التمرين الذي يهدف إلى تحسين المهارات النظرية والعملية للأفراد، وضمان تفاعل الوحدات زيادة قدراتها القتالية.