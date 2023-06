الصحة العالمية: تعطل نحو ثلثي المرافق الصحية في أماكن القتال بالسودان

قالت منظمة الصحة العالمية إن ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان خرجت من الخدمة.

وذكرت المنظمة، الأربعاء، أن حوالي 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة مثل الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

"Now to #Sudan, where two months of violence have severely impacted the delivery of health services, leaving 11 million people in need of health assistance.

About 2/3 of health facilities in affected areas are out of service. Repeated attacks on health facilities, medical…

