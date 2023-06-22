السعودية تستنكر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية

أعربت المملكة العربية السعودية عن “رفضها التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية”، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبّرت الخارجية السعودية في بيان، اليوم الخميس، عن “رفضها القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين”.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية pic.twitter.com/Vg9kpGbZCC — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 22, 2023

وجددت المملكة “دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”، معربة عن “تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.