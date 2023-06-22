الخارجية الأمريكية: نشعر بالفزع من استمرار هجمات المستوطنين على ترمسعيا وقرى أخرى بالضفة الغربية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى “وقف العنف على الفور”.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “نشعر بالفزع من هجمات المستوطنين المستمرة في ترمسعيا والقرى الأخرى التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات”.

وأضافت: “ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف العنف على الفور، وحماية المدنيين الأمريكيين والفلسطينيين ومحاكمة الجناة”.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 12 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين، بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كما أحرقوا 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.