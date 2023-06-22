الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة أسير فلسطيني في نابلس (فيديو)

فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، جدران منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري في حي تل بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

آثار الدمار الذي خلّفته قوات الاحتلال عقب تفجيرها منزل عائلة الأسير كمال جوري في نابلس الليلة pic.twitter.com/dbwRnmdlaf — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 22, 2023

وأفاد مراسل الأناضول بأن وحدة هندسية تابعة للجيش فجَّرت جدران منزل جوري (من دون الأعمدة)، وأن المنزل يقع في الطابق الثاني من عمارة سكنية.

تغطية صحفية: "لحظة تفجير منزل الأسير كمال جوري في نابلس، أحد منفذي عملية شافي شمرون" pic.twitter.com/3sPftWydBD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2023

واندلعت مواجهات بين عشرات من الفلسطينيين وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق المحتجون القوات بالحجارة.

آثار تفجير منزل الأسير كمال جوري في نابلس فجر اليوم. pic.twitter.com/y1SylV74sa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2023

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 201 إصابة، بينها 17 بجروح بقنابل الغاز، وتوزعت بقيتها بين حالات اختناق وسقوط وحروق.

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق تفجير منزل عائلة الأسير كمال جوري بمدينة نابلس، فجر اليوم”. pic.twitter.com/L4tuJ4hsyn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2023

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير وهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات وقتل إسرائيليين.

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ جوري عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.