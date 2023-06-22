إسرائيليون يقيمون بؤرتين استيطانيتين بالضفة

أقام مستوطنون إسرائيليون، تحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية (جهة حكومية) غسان دغلس للأناضول إن المستوطنين أقاموا البؤرة الاستيطانية في منطقة لم يكونوا فيها من قبل.

وأوضح أنهم “وضعوا حتى الآن 6 وحدات استيطانية على أرضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة في قمة جبل ببلدة اللِّبن جنوبي نابلس”.

تغطية صحفية: "مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن عرب الكعابنة غرب مدينة أريحا". pic.twitter.com/AgDB0gKnnJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2023

وفي قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله (وسط) أقام مستوطنون بؤرة رعوية جديدة.

وقال رئيس مجلس محلي القرية مروان صلاح للأناضول إن “نحو 10 مستوطنين أقاموا خيمة وسط القرية وأحضروا معهم عشرات الأبقار دون أن يحضر الجيش لمنعهم أو إخلائهم”.

وأضاف أنه “مع إقامة البؤرة الجديدة سيكون من الصعب على الفلسطينيين الوصول إلى نحو 4 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضيهم”.

وبحسب حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أنها تقوض فرص معالجة الصراع بناء على مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).