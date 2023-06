روسيا تعلن اعتراض 3 مسيّرات فوق موسكو ومساعدات غربية جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت 3 مسيّرات في منطقة موسكو من بينها اثنتان قرب قاعدة عسكرية، واتهمت كييف بالوقوف وراء الهجوم، في حين قالت أوكرانيا أنها اسقطت 6 مسيّرات روسية متفجرة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة وأوربا تقديم مساعدات لأوكرانيا خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في لندن، وقال الاتحاد الأوربي إن عليه “مسؤولية خاصة” تجاه ذلك البلد على المدى الطويل.

“خرجت عن السيطرة وتحطمت”

وقالت وزارة الدفاع الروسية “اليوم أُفشلت محاولة لنظام كييف بشن هجوم إرهابي بثلاث مسيّرات على مواقع في منطقة موسكو، تم اعتراض كل المسيّرات بفضل أنظمة الحرب الإلكترونية فخرجت عن السيطرة وتحطمت”.

وقال حاكم منطقة موسكو “تحطمت مسيّرتان اليوم الساعة 05:30 صباحًا والساعة 05:50 صباحًا (2:30 و2:50 بتوقيت غرينتش) قرب مستودعات قاعدة عسكرية” على مسافة نحو 50 كيلومترًا جنوب موسكو.

وأشار الحاكم إلى أنه عُثر على الحطام “وليس هناك أضرار ولا ضحايا” داعيًا السكان إلى الحفاظ على الهدوء، في حين لم يتضح إن كانت المسيّرة الثالثة تستهدف القاعدة العسكرية أو موقعًا آخر.

ونادرًا ما استُهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بمسيّرات منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، في وقت ازداد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.

ولا تعلن أوكرانيا في الغالب مسؤوليتها عن أي عمليات عسكرية خارج حدودها، رغم أن هجمات الطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية أصبحت تتكرر بشكل متزايد.

وفي مطلع مايو/أيار، أُسقطت مسيّرتان فوق الكرملين في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا، وكذلك استهدفت مسيّرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.

من جانبه، قال سلاح الجو الأوكراني، صباح الأربعاء، إنه رصد 6 طائرات مسيّرة متفجرة من طراز (شاهد 136/131) إيرانية الصنع أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.

وأوضح أن كل الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من الشمال أُسقطت فوق منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا حيث تؤكد روسيا بانتظام أنها تهاجم أهدافًا عسكرية أوكرانية تقع على بعد مئات الكيلومترات وراء خط الجبهة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرقي البلاد مع حدوث “قتال عنيف بشكل استثنائي” قرب ليمان في دونيتسك.

In London, I met with @SecBlinken and thanked US for its support. We discussed next steps to bolster Ukraine's counter-offensive capabilities, preparing the Vilnius summit deliverables on Ukraine's NATO membership perspective, and growing the global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/4B0gj3ygsk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2023

المطلوب “مشروعات حقيقية”

وفي الأثناء، قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، خلال الحديث عن خطط الاستثمار في أوكرانيا، إن الاتحاد الأوربي عليه “مسؤولية خاصة” تجاه ذلك البلد على المدى الطويل.

وأضافت المسؤولة الأوربية، اليوم الأربعاء، في مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في لندن أن ذلك لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة، وقالت “دعونا نتحدث عن المستقبل، أعتقد أن الاتحاد الأوربي عليه مسؤولية خاصة”.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده ستقدّم مساعدات إضافية لأوكرانيا من أجل التعافي من الحرب وإعادة بناء شبكة الطاقة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في لندن “سنوفر مساعدات إضافية قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار لدعم أوكرانيا، سنستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الطاقة لديها”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته أمام المؤتمر، اليوم، إن من الضروري التحرك نحو مشروعات حقيقية من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف “يجب أن ننتقل من الاتفاقات إلى المشروعات الحقيقية، هناك وفد أوكراني سيقدّم أشياء ملموسة، ونقترح تحقيقها معًا خلال جولتي”.