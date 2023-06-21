إصابة 16 على الأقل إثر انفجار مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

اندلع حريق كبير في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس وانهار جزء منه جراء انفجار الغاز بأحد المباني، الأربعاء.

وذكرت إدارة شرطة باريس أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة “هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة”.

Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur.@prefpolice @PompiersParis — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 21, 2023

وذكر رئيس شرطة باريس لوران نونيز أن الحريق الذي اندلع وسط العاصمة الفرنسية أصبح الآن تحت السيطرة.

وقال للصحفيين “الحريق تحت السيطرة”.

وأظهرت صورة التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية عمودًا من الدخان وألسنة لهب تتصاعد من أنقاض المبنى.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، فقد “اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً” في شارع سان جاك، على بعد بضعة شوارع من البانتيون وحدائق لوكسمبورغ.

وقال مكتب المدعي العام “لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة” في هذه المرحلة.