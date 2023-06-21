سياسة

الجيش السوداني و”الدعم السريع” يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مبنى رئاسة المخابرات العامة

البرهان وحميدتي (غيتي)
21/6/2023

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مبنى رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم.

ونشر الجيش السوداني صورًا، الثلاثاء، لما يبدو أنه حريق كبير بمقر المخابرات في الخرطوم.

وقال مصدر بالجيش في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الدعم السريع هي من “قصفت المبنى”، في خرق لهدنة مدتها 72 ساعة متفق عليها يُفترض أن تنتهي الأربعاء الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي.

بدورها، ردت قوات الدعم السريع على اتهام الجيش باتهام آخر، وقالت إنه من خرق الهدنة عبر قصفه بالطيران المسيّر مبنى المخابرات مساء الثلاثاء.

وقالت القوات في بيان، الثلاثاء، إن “قصف الانقلابيين لمقر رئاسة جهاز المخابرات العامة محاولة مكشوفة لطمس آثار وثائق أعمالهم القذرة في عهدهم البغيض”، وفقًا لقولهم.

وتوعدت القوات الجيش، وقالت إن “عزيمتنا أقوى من أي وقت مضى لإنهاء الحلقة الشريرة إلى الأبد”.

ويقع مقر المخابرات في المجمع نفسه الذي يضم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومقر إقامة رئاسيًّا.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، بينما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات