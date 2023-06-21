أُوقفوا للتحقيق.. جنود في جيش الاحتلال يتضامنون مع جنين ويسبّون إسرائيل (فيديو)

أوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من جنوده “العرب”، بعدما أعربوا عن دعمهم لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية في مقطع فيديو لاقى رواجًا واسعًا.

وأظهر فيديو نُشر على مواقع التواصل أمس الثلاثاء، 4 جنود على الأقل (من بدو النقب ويخدمون في مواقع غير قتالية) وهم يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين في جنين، ويسبّون القوات الإسرائيلية التي اقتحمت وقصفت جنين.

وقال الجنود في المقطع باللغة العربية “الله مع جنين، الله مع فلسطين”، وشتموا إسرائيل، وتابعوا “والله هذا الفيديو غير يوصّلنا عند الله”.

توقيف الجنود

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر “بعد التصريحات غير الملائمة لجنود الجيش الإسرائيلي في الفيديو، تم توقيف الجنود الليلة الماضية”.

وأوضح أنه تقرر فتح تحقيق في الشرطة العسكرية بحق الجنود، “وفي نهايته سيتم إحالة نتائجه إلى النيابة العسكرية لفحصها”.

في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 21, 2023

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، يخدم هؤلاء الجنود في “مديرية التقنية واللوجستيات” التابعة للجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أنه جرى تصوير الفيديو خلال وجودهم في قاعدة جنوب إسرائيل.

ووفق بيانات سبق ونشرها موقع (والا) المقرب من جيش الاحتلال، “يخدم في الجيش الإسرائيلي 1514 شابًا عربيًا بدويًا، دفعتهم ظروف اقتصادية صعبة إلى الالتحاق بالجيش”.

ويأتي تعاطف الجنود بعد استشهاد 7 فلسطينيين جراء عملية توغل إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، فيما أصيب 7 جنود إسرائيليين بعد استهداف عربة عسكرية كانت تقلّهم بعبوة ناسفة من قبل مسلحين فلسطينيين.