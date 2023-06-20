ولي عهد الكويت يدعو البرلمان الجديد إلى تجنب الصراعات وتصفية الحسابات (فيديو)

دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) إلى تجنّب “الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات والممارسات غير المسؤولة”.

وقال في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة “لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات”.

ودعا الصباح مجلس الأمة إلى منح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات.

وقال موجهًا حديثه للنواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد “عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محلّ”.

وأدت الحكومة الكويتية الخامسة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائبًا للأمير ومفوضا من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لأعضاء الحكومة: “أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح”.

وطالب الصباح الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وقال: “تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع إنجازات واقعية ملموسة”.

واحتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرًا للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرًا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرًا المالية، وعاد إلى الحكومة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرًا للنفط.