مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل فلسطينيين في بلدة حوارة عقب عملية مستوطنة “عيلي” (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، منازل فلسطينيين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة واحدة على الأقل.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “مستوطنين هاجموا منازل المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين تصدوا لهم، كما أحرقوا مركبة لأحد المواطنين”.

وأشار دغلس إلى أن سماعات المساجد في البلدة ناشدت الأهالي ضرورة التصدي لهجوم المستوطنين.

وتناقل ناشطون مقاطع فيديو لتلك الاعتداءات، وأخرى لمكبرات صوت المساجد تدعو إلى التصدي للمستوطنين.

مستوطنون يشعلون النار في مركبة فلسطينية ومساجد حوارة جنوب نابلس تدعو للتصدي لهم. pic.twitter.com/s3jPwIsvow — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 20, 2023

وتعرضت حوارة قبل نحو 3 أشهر لاعتداء واسع من المستوطنين.

وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وسقط هؤلاء في هجوم مسلح استهدفهم في محطة للوقود قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا الهجوم غداة استشهاد شاب فلسطيني قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، و6 آخرين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة.

ويعيش في الضفة الغربية -من دون القدس الشرقية- نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تُعَد غير قانونية بموجب القانون الدولي.