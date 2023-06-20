مستوطنون إسرائيليون يشعلون النيران في أراض زراعية لفلسطينيين في بلدة حوارة (فيديو)

شن مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، سلسلة اعتداءات في مواقع عدة بمحيط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضرم مستوطنون النار في حقول زراعية من أراضي حوارة جنوب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال منعت الدفاع المدني الفلسطيني من دخول منطقة الحرائق والسيطرة عليها.

وتظهر في تسجيلات مصورة منتشرة ألسنة النيران وهي تمتد على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وتعرضت حوارة قبل نحو 3 أشهر لاعتداء واسع من المستوطنين.

والثلاثاء، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 بجروح في عملية إطلاق نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا.​​​​​​​

الاعتداءات ممتدة

وفي نابلس أيضا، هاجم مستوطنون منازل المواطنين قرب مدخل قرية اللبن الشرقية.

وأفاد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة منازل المواطنين والمحال التجارية على مدخل القرية التي تقع جنوب نابلس، وحطموا محتويات أحد المحال.

كما أغلق مستوطنون، مساء الثلاثاء، الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس عند مفترق قرية كفر لاقف، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت شارع نابلس- رام الله قرب مستوطنة “عيلي” التي وقعت على مدخلها العملية، وحاجز زعترة، ومحيط مستوطنة “أرئيل”، وطريق مستوطنة “بيت إيل”، وعززت قواتها على حاجز حوارة العسكري.