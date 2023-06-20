روسيا تشن هجوما جويا طوال الليل على أوكرانيا وبايدن يحذر من تهديد بوتين النووي

شنت روسيا هجوما جويا واسعا طوال الليل على أوكرانيا استهدف العاصمة ومدنا من الشرق إلى الغرب، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تهديد نووي روسي حقيقي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف -على تلغرام- إن “القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف”. وأضاف “هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة”.

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت “بنية تحتية حيوية” في المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة.

وقالت القيادة العسكرية العليا إن روسيا أطلقت 7 صواريخ في الهجوم على زابوريجيا، وفق تقارير أولية.

تهديد نووي حقيقي

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية “حقيقي”، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في روسيا البيضاء.

ووصف بايدن إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في روسيا البيضاء بأنه “تصرف غير مسؤول تماما”.

وقال بايدن لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا أمس الاثنين “عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إليّ الجميع وكأنني مجنون”.

وأضاف “ونظروا إليّ النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية. هذا حقيقي”.

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي قال إن بعضها أقوى 3 مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي في 1945.

وهذه المرة الأولى التي تحرك فيها روسيا مثل هذا العتاد- وهو أسلحة نووية أقصر مدى وأقل قوة يمكن استخدامها في ساحة المعركة- خارج حدودها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تعتزم تغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الاستراتيجية ردا على الخطوة التي أقدمت عليها موسكو، وإنها لم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.

وفي مايو/أيار، رفضت روسيا انتقادات بايدن لخطتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، قائلة إن الولايات المتحدة تنشر منذ عقود مثل هذه الأسلحة النووية في أوربا.

وتراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها وكذلك الصين نشر القوات الروسية هذه الأسلحة عن كثب، وحذروا مرارا من استخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا.