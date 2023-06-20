حذر من حرب أهلية.. حاكم دارفور: مازلنا على الحياد وندعو الطرفين إلى عدم استفزازنا للدخول في المعارك (فيديو)

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إنه على الحياد حتى الآن في الحرب الدائرة بالسودان، ودعا طرفي النزاع إلى “عدم استفزازنا للدخول في المعارك”.

وأضاف مناوي، الذي يرأس حركة/جيش تحرير السودان، في مقطع فيديو نشرته الحركة على صفحتها على فيسبوك، أن “ظروف الحرب أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم”، معربا عن أسفه أن تصل الأمور لهذه المرحلة.

وأدان حاكم إقليم دارفور “استهداف الشخصيات البارزة والنساء كما حدث في مدينة كتم وفي الجنينة حالياً”، مشيرا إلى أن اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر ربما يقود إلى حرب أهلية تشبه ما حدث في رواندا.

وطالب مناوي بإجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لتقديم الجناة فوراً إلى العدالة، مضيفا أن اغتيال والي غرب دارفور تم “بطريقة بشعة وفي مشهد غابت فيه كل قيم الضمير والأعراف الإنسانية”.

وأوضح أنه حاول احتواء “كارثة” ولاية غرب دارفور بالتواصل مع الإدارة الأهلية والقوى العسكرية.

وأكد مناوي أن رسالة الحرب وصلت إلى كل الناس، داعيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء الحرب.

ودعا حاكم إقليم دارفور الاتحاد الإفريقي إلى التحرك دون تسييس لإنهاء الحرب في السودان.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، تعهد مانحين بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فروا من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لجمع نحو 3 مليارات دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية داخل وخارج السودان.

وأدى الصراع في السودان، الذي بدأ منتصف أبريل/نيسان الماضي، إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف، وحوّل العاصمة الخرطوم إلى منطقة حرب، وأثار أعمال عنف دامية في إقليم دارفور غربي البلاد الذي مزقته الصراعات إلى جانب أجزاء أخرى من السودان.