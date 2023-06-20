المفوض العام للأونروا: نحذر من أننا قد نتوقف عن العمل هذا الخريف إذا لم نحصل على موارد إضافية
20/6/2023-|آخر تحديث: 20/6/202301:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المفوض العام للأونروا: نحذر الشركاء والدول الداعمة أننا قد نتوقف عن العمل هذا الخريف إذا لم نحصل على موارد إضافية.
المفوض العام للأونروا: أصبحنا نخفض عدد طلاب المدارس ونقلص زيارة المرضى للعيادات التابعة للأونروا وعلقنا أنشطة عدة نتيجة نقص الموارد.
المفوض العام للأونروا: معاناة الأونروا مستمرة في ظل التجاهل الدولي وغياب الحل السياسي في الأراضي الفلسطينية.
المفوض العام للأونروا: نحتاج إلى 300 مليون دولار لمواصلة عملنا إلى نهاية هذا العام.
المفوض العام للأونروا: نحن أمام أزمة حقيقية وخطيرة وقدرتنا على تقديم الخدمات ستصل إلى نهايتها.
المفوض العام للأونروا: الوضع يزداد سوءا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
المفوض العام للأونروا: الأزمة المالية في الأونروا بدأت منذ نحو عشر سنوات حين فقدت القضية الفلسطينية أولويتها.
المصدر : الجزيرة مباشر