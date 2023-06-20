سياسة

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس غرب بيت لحم

الشهيد الفلسطيني زكريا محمد زكريا الزعول (وفا)
20/6/2023-|آخر تحديث: 20/6/202301:15 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا استُشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت، مساء الاثنين، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن وزارة الصحة تأكيدها استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان.

وذكرت الوكالة أن المواجهات تركزت على المدخل الشرقي للقرية، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، مما أسفر عن إصابة الشاب بعيار ناري في الرأس، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن استشهاده لاحقا.

وأضافت الوكالة أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما في الرقبة والآخر في البطن، بينما اعتُقل شاب لم يتم التعرف على هويته.

اقتحام للأقصى

من ناحية أخرى، أظهرت لقطات تلفزيونية اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإخلاءه من المصلين والحراس.

وذكرت شبكة (القسطل الإخباري) أن قوات الاحتلال أجبرت المرابطات على مغادرة الأقصى والبلدة القديمة، ثم عمدت إلى إخراجهن من باب العامود.

ونشرت الشبكة صورا لعمليات تفتيش فرضتها قوات الاحتلال على سكان البلدة القديمة.

وأظهرت لقطات اعتقال قوات الاحتلال 3 أطفال مقدسيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر