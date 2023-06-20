الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس غرب بيت لحم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا استُشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت، مساء الاثنين، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن وزارة الصحة تأكيدها استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان.

وذكرت الوكالة أن المواجهات تركزت على المدخل الشرقي للقرية، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، مما أسفر عن إصابة الشاب بعيار ناري في الرأس، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن استشهاده لاحقا.

وأضافت الوكالة أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما في الرقبة والآخر في البطن، بينما اعتُقل شاب لم يتم التعرف على هويته.

اقتحام للأقصى

من ناحية أخرى، أظهرت لقطات تلفزيونية اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإخلاءه من المصلين والحراس.

لحظات اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/kF3eENJQh8 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

لحظات إجبار قوات الاحتلال حراس الأقصى على الخروج منه pic.twitter.com/G9SJKpzXts — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

لحظة تفريغ الاحتلال للمرابطات من المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/HAJ2s4tXRD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

وذكرت شبكة (القسطل الإخباري) أن قوات الاحتلال أجبرت المرابطات على مغادرة الأقصى والبلدة القديمة، ثم عمدت إلى إخراجهن من باب العامود.

لحظات خروج المرابطات من باب العامود عقب إجبار الاحتلال لهن على مغادرة الأقصى والبلدة القديمة pic.twitter.com/7mfTfeR3JJ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

هتافات وتكبيرات المرابطات عقب إجبارهن على مغادرة البلدة القديمة من قبل قوات الاحتلال pic.twitter.com/CA18eQC9Do — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

ونشرت الشبكة صورا لعمليات تفتيش فرضتها قوات الاحتلال على سكان البلدة القديمة.

قوات الاحتلال توقف الأهالي وتفتشهم عند باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/7nGmdNcZ53 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

وأظهرت لقطات اعتقال قوات الاحتلال 3 أطفال مقدسيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة.