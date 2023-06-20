سياسة|السودان

الخارجية السعودية: وزير الخارجية يجري اتصالين برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع

20/6/2023

الخارجية السعودية: وزير الخارجية يجري اتصالين برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع.

الخارجية السعودية: وزير الخارجية جدد للبرهان وحميدتي دعوة المملكة للتهدئة ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء للحل السياسي.

الخارجية السعودية: وزير الخارجية أكد للبرهان وحميدتي أهمية التزام جميع الأطراف السودانية لاستعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر