وفاة إسرائيلية أصيبت في هجوم وقع عام 2001 بعد غيبوبة استمرّت 22 سنة

دُفنت، الخميس، إسرائيلية كانت قد أصيبت في هجوم عام 2001، وذلك بعد أن قضت أكثر من عقدين في غيبوبة، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وحانا ناخنبرغ التي توفيت الأربعاء، كانت تبلغ 31 عامًا عندما أصيبت في هجوم فدائي تبنّته لاحقًا حركة الجهاد الإسلامي استهدف مطعمًا للبيتزا وسط القدس المحتلة في أغسطس/آب 2001، وأوقع 15 قتيلًا.

وأصيب في الهجوم الذي كان من بين الأعنف إبان الانتفاضة الثانية، أكثر من 120 شخصًا بينهم ناخنبرغ المولودة في الولايات المتحدة.

مشتشفى إيخولوف في "تل أبيب": بعد 22 عاما من العملية الفدائية بمطعم سبارو: تأكد موت احدى مصابي العملية وهي "حانا ناحنبرغ" التي أصيبت بجروح خطيرة في العملية ودخلت في غيبوبة، ليرتفع عدد القتلى إلى ١٦ قتيل في عملية مطعم سبارو التي نفذها الاستشهادي عز الدين المصري. pic.twitter.com/YGwbGmrT7U — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 31, 2023

وأكد إسحق ناخنبرغ والد الإسرائيلية المتوفاة في تصريح لموقع “واي نت” الإسرائيلي أن ابنته لم تستعد يومًا وعيها، وقضت بعدما أمضت الأسابيع الثلاثة الأخيرة بمستشفى في تل أبيب.

وفي العام 2017 رفض الأردن تسليم الولايات المتحدة أحلام التميمي التي تحمل الجنسية الأردنية، لضلوعها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل أمريكيَّين.

واعتقلت التميمي 8 سنوات في إسرائيل إلى أن أطلق سراحها في إطار عملية تبادل سجناء أجريت في العام 2011 مع حركة حماس.