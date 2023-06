مواجهات بين الشرطة الإثيوبية ومحتجين غاضبين من هدم المساجد (فيديو)

اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة قرب أكبر مسجد في أديس أبابا بين الشرطة ومصلين من الشبان الغاضبين من هدم المساجد في إطار مشروع جديد للدولة.

وكانت تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي انتهت بمقتل شخصين بعد صدامات في محيط مسجد أنوار، بحسب الشرطة التي أعلنت أيضًا إصابة 56 شخصًا واعتقال 114.

وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصًا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون ثلث سكان البلاد تقريبًا.

In the capital city of Addis Ababa, Ethiopia, the pagan oromuma gov’t is directly shot to the Muslims people today in the great Anwar Mosque. Due to this attack, may be many Muslims are killed & wounded. The cruel & the pagan oromuma must go immediately. Stop killing innocent!!!! pic.twitter.com/wSJW1zwVOZ

