مواجهات بين الشرطة الإثيوبية ومحتجين غاضبين من هدم المساجد (فيديو)

اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة قرب أكبر مسجد في أديس أبابا بين الشرطة ومصلين من الشبان الغاضبين من هدم المساجد في إطار مشروع جديد للدولة.

وكانت تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي انتهت بمقتل شخصين بعد صدامات في محيط مسجد أنوار، بحسب الشرطة التي أعلنت أيضًا إصابة 56 شخصًا واعتقال 114.

وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصًا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون ثلث سكان البلاد تقريبًا.

In the capital city of Addis Ababa, Ethiopia, the pagan oromuma gov’t is directly shot to the Muslims people today in the great Anwar Mosque. Due to this attack, may be many Muslims are killed & wounded. The cruel & the pagan oromuma must go immediately. Stop killing innocent!!!! pic.twitter.com/wSJW1zwVOZ — mesfin abay (@Anbesawn) June 2, 2023

والجمعة، انتشرت شرطة مكافحة الشغب بالقرب من المسجد، وحضر رجال أمن من الحرس الجمهوري وهي وحدة نخبة مسؤولة عن حماية المؤسسات وشخصيات حكومية.

وبعد الصلاة، بدأ المصلون بالخروج من المسجد بهدوء عندما بدأ شبان بالهتاف “الله أكبر”.

وبعدها، سمع إطلاق النار وبدأ الناس يركضون مذعورين، ثم بدأ الشبان بإلقاء الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

هدم مساجد في إثيوبيا.. قتـيلان وجرحى في مظاهرة رافضة للاستهداف الديني 🕌#الجزيرة_مباشر | #إثيوبيا 🇪🇹 pic.twitter.com/5KAIRKriWY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2023

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة أطلقت بالإضافة للغاز المسيل الدموع، طلقات لم تعرف إن كانت حية أم غير ذلك.

وقال موقع “voa africa” إن إطلاق النار استمر لنحو ساعتين قبل أن يعود الهدوء وتحاصر الشرطة الطرق المؤدية إلى المسجد.

ADDIS ABABA – Police fired teargas at worshippers Friday outside Addis Ababa's largest mosque, in the latest clashes fueled by the destruction of mosques in the Ethiopian capital. https://t.co/28T0ixLi5D — VOA Africa (@VOAAfrica) June 2, 2023

وأطلقت السلطات الفدرالية ومنطقة أوروميا العام الماضي مشروعًا مثيرًا للجدل يسمى “شيغر سيتي” يقضي بدمج 6 بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع.

وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر عددًا من مبان ومساجد تعدّها مبنية بشكل غير قانوني.

ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعدّونها تمييزية، وتستند برأيهم إلى معايير عرقية (ضد السكان الذين لا ينتمون إلى إتنية الأورومو) ودينية (استهداف مساجد).

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) شددت على ضرورة أن تمارس قوات الأمن ضبط النفس في الردود على الاحتجاج.