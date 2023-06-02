مستشار رئيس حركة النهضة: هذا هو الحل الأخير للأزمة السياسية في تونس (فيديو)

قال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة في تونس، إن الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد المتاح للأزمة في تونس.

وأضاف لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن المطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة في تونس ليست جديدة، لأنه “بعيد الاستفتاء الذي أجرته السلطة على الدستور الجديد في يوليو/ تموز الماضي، ترسّخ لدينا اقتناع بأن هذه السلطة ترفض كل دعوات الحوار الوطني”.

وتابع “كما أنها غير مستعدة للانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية الأخرى والتباحث معها والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، ومنذ ذلك الوقت ونحن ندعو باستمرار إلى أنه في ظل انعدام شروط الحوار الوطني وعدم قبول السلطة به فإن الحل الوحيد المتبقي لنا هو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة”.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد استفتاء على دستور جديد في يوليو 2022، ومنح نفسه صلاحيات واسعة وأعاد إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائمًا قبل الثورة.

وأكد الشعيبي أن “هذه الانتخابات المبكرة هي التي ستحسم الخلاف السياسي الحاد الحاصل في البلاد وستكون بمثابة الاستفتاء على المشروع الذي يحاول الرئيس فرضه على التونسيين في مقابل المشروع الديمقراطي الذي تبشر به بقية القوى السياسية والاجتماعية”.

لماذا فشلت رؤية #قيس_سعيد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في #تونس؟ pic.twitter.com/RKjJ5fWDW2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2023

في المقابل، يرى كمال الهرابي الكاتب العام لحراك 26 يوليو، أنه ليس من حق حركة النهضة المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة لأنها “لا تمثل أغلبية الشعب التونسي”، مضيفًا “عليهم أن يستعدوا في المرحلة المقبلة للانتخابات القادمة، ولهم أن يقدموا مرشحًا للانتخابات الرئاسية وإذا كان لهم الحظ فسيقدمون البديل”.

وأكد أن الرئيس التونسي “بصدد إيجاد بعض الحلول مع بعض الخبراء الاقتصاديين، لاتخاذ بعض الإجراءات المناسبة”، مشيرًا إلى أن قيس سعيّد سيضع تونس من خلال هذه الإجراءات على “الطريق الصحيح”.