مبادرات مجتمعية في نيالا للتخفيف من تداعيات اشتباكات السودان (فيديو)

دعا أهالي منطقة القادسية في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور طرفي النزاع في السودان، إلى نبذ الحرب والاقتتال الذي نشب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي قالوا إنه يؤدي إلى الدمار والخراب.

وأطلق أهالي المنطقة مبادرات مجتمعية للتخفيف من تداعيات الاشتباكات المستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ودعوا طرفي النزاع إلى تحكيم صوت العقل والجنوح للسلام، لتجنيب المدنيين آثار القتال من تدمير للبنى الأساسية وزيادة معاناة المواطنين المتأزمة أصلًا.

ومن تحت ظل شجرة، قال الأهالي إنهم كانوا يلتقون في هذا المكان منذ بداية رمضان، وظلوا على ذلك مع نشوب القتال وحتى اليوم، داعين الطرفين إلى سماع صوت العقل وترك الحرب.

وقال أحد الأهالي إنهم اجتمعوا مع الطرفين المتحاربين وحثوهما على وقف القتال لما يسببه من ويلات للمدنيين ويهدد النسيج الاجتماعي والمكونات العرقية في الولاية.





تعليق المفاوضات

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء الخميس، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان نتيجة “للانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار، والتي أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وأكد بيان مشترك استعداد الرياض وواشنطن “للعمل بجدية مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتنفيذ الالتزامات لتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية”.





وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم وسط مخاوف من تصعيد كبير في السودان بعد تعليق محادثات جدة.

وتأتي الاشتباكات، بعد يوم دامٍ، أسفر عن 17 قتيلًا و106 مصابين جراء قصف عنيف بمنطقة “مايو” جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب نقابة أطباء السودان.