قتيلان في بيلغورود الروسية.. بوتين يتوعد “المتآمرين” وبلينكن يتحدث عن شرط لـ”سلام حقيقي” بأوكرانيا

قتل مدنيان وأصيب آخران، اليوم الجمعة، بقصف استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تعرضت عاصمتها لموجة من الضربات الصاروخية لليوم السادس على التوالي، في حين أكدت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية مواصلة قواتها قصف المواقع الروسية على طول جبهتي خيرسون وزاباروجيا جنوبي البلاد.

ومنذ أيام، تستهدف منطقة بيلغورود بضربات مكثفة غير مسبوقة في الأراضي الروسية منذ بدء النزاع، وقال حاكم المنطقة الروسية إن القذائف التي أطلقتها أوكرانيا تحطمت قرب بلدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن أوكرانيا وتُقصف بشكل متكرر.

وأوضح حاكم المنطقة الروسية، في رسالة على تطبيق تلغرام أن شظايا قذيفة أصابت سيارات عابرة، فقتلت امرأتين في إحدى تلك السيارات.

وقال الحاكم إن رجلين في سيارة أخرى أصيبا بجروح، ونُقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة، مؤكدًا أن القصف أدى إلى أضرار جسيمة في بلدات أخرى ولكنه لم يسبب إصابات بشرية.

