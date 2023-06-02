عشرات القتلى في حادث اصطدام بين قطارات شرقي الهند (فيديو)

قتل 50 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 500 في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا شرقي الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول في أوديشا براديب جينا لوكالة الصحافة الفرنسية “قتل نحو 50 شخصًا وأصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم الدعم الصحي للجرحى”.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون لوسائل إعلام محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب “كوروماندل إكسبرس” وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر اليوم الجمعة قائلًا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع، ويجري تقديم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all… — Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023

وأظهرت صور من موقع الحادث رجال الإنقاذ وهم يتسلقون حطام أحد القطارات المتضررة للبحث عن الناجين.

وقال اميتاب شارما وهو مدير السكك الحديد الهندية لوكالة رويترز إن الحادث شمل قطاري ركاب بينما “دخل قطار ثالث وهو قطار بضائع كان متوقفًا في الموقع في الحادث”.

وأضاف “من الصعب للغاية تقدير أرقام الخسائر على الأرض أو توضيح عدد الجرحى بالنسبة لنا حاليًا”، مبديًا اعتقاده أن ركابًا عدة عالقون تحت عربات القطار.

Visuals from the site near Bahanaga Railway Station in Balasore, where the train accident happened earlier today. pic.twitter.com/9kjBZDwJzO — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2023

At least 50 people were killed and at least 300 hospitalized in India after a passenger train derailed and collided with a goods train in Odisha's Balasore district, according to media reports https://t.co/Ais0hYY9Tk pic.twitter.com/oY7lLllc7S — Reuters (@Reuters) June 2, 2023

وقال “أس كي باندا” وهو متحدث في مكتب جينا إن عدد الضحايا والوضع على الأرض “لم يتضح بعد لأنه حادث خطير”.

وأضاف “نتوقع أن تستمر عمليات الإنقاذ حتى صباح الغد على الأقل. من جانبنا، أعددنا كل المستشفيات الكبيرة الحكومية والخاصة من موقع الحادث إلى عاصمة الولاية لتلبية احتياجات الجرحى”.