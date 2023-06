عشرات القتلى في حادث اصطدام بين قطارات شرقي الهند (فيديو)

قتل 50 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 500 في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا شرقي الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول في أوديشا براديب جينا لوكالة الصحافة الفرنسية “قتل نحو 50 شخصًا وأصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم الدعم الصحي للجرحى”.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون لوسائل إعلام محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب “كوروماندل إكسبرس” وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر اليوم الجمعة قائلًا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع، ويجري تقديم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023