شاهد: أول تعليق لبايدن بعد سقوطه على الأرض خلال حفل عسكري

بعد سقوطه على الأرض خلال حفل عسكري، مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، الصحفيين وأخبرهم بأنه تعثر في “حاجز من أكياس الرمل”.

وبابتسامة تعلو وجهه، رفض بايدن الإجابة على أسئلة الصحفيين، وقال: “لا أسئلة”.

وكان بايدن تعثر وسقط الخميس بعد تسليم آخر شهادة في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، لكنه نهض بسرعة وعاد إلى مقعده.

"لقد تعثرت في كيس رمل".. شاهد أول تعليق لبايدن على سقوطه خلال حفل عسكري#الجزيرة_مباشر | #أمريكا 🇺🇸 pic.twitter.com/kY4sebcxsu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2023

وتعثرت خطى الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما ليتلقى سقوطه على يديه ثم نهض على ركبة واحدة بمساعدة 3 أشخاص. ثم عاد إلى مقعده دون مساعدة.

وغرد بن لابولت، المتحدث باسم البيت الأبيض، على تويتر قائلا إن بايدن بخير. وأضاف “كان هناك كيس من الرمل على خشبة المسرح بينما كان يصافح”.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo — Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في وقت لاحق “إنه بخير تماما”.

وبايدن هو أكبر شخص سنا يتولى منصب الرئيس، ويترشح لإعادة انتخابه في عام 2024. ويبلغ خصمه الجمهوري الرئيسي، دونالد ترامب، 77 عاما هذا الشهر.

وفي فبراير شباط الماضي، قال أطباء إن بايدن يتمتع بصحة جيدة وصالح لاضطلاع بمهام منصبه وإن الرئيس لا يشرب الكحول ولا يدحن ويمارس التدريبات الرياضية خمس مرات في الأسبوع “على الأقل”.