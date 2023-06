شاهد: أول تعليق لبايدن بعد سقوطه على الأرض خلال حفل عسكري

بعد سقوطه على الأرض خلال حفل عسكري، مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، الصحفيين وأخبرهم بأنه تعثر في “حاجز من أكياس الرمل”.

وبابتسامة تعلو وجهه، رفض بايدن الإجابة على أسئلة الصحفيين، وقال: “لا أسئلة”.

وكان بايدن تعثر وسقط الخميس بعد تسليم آخر شهادة في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، لكنه نهض بسرعة وعاد إلى مقعده.

وتعثرت خطى الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما ليتلقى سقوطه على يديه ثم نهض على ركبة واحدة بمساعدة 3 أشخاص. ثم عاد إلى مقعده دون مساعدة.

وغرد بن لابولت، المتحدث باسم البيت الأبيض، على تويتر قائلا إن بايدن بخير. وأضاف “كان هناك كيس من الرمل على خشبة المسرح بينما كان يصافح”.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo

— Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023