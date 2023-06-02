رفعت درجة التحذير.. كييف تعلن إسقاط 30 صاروخا ومسيّرة وروسيا تتصدى لمسيّرات أوكرانية (فيديو)

رفعت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، درجة التحذير من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيّرة أطلقتها روسيا.

من جانبه أعلن حاكم مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب المدينة.

هجمات بالطائرات المسيرة

وقال رئيس بلدية كييف والسلطات العسكرية في رسالتين منفصلتين، إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف نشطت في وقت مبكر من صباح الجمعة في محاولة لصد هجمات روسية.

وقالت السلطات العسكرية في كييف، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت، وأوضحت في بيان، أن قوات الدفاع الجوي رصدت ودمرت أكثر من 30 هدفًا جوّيًّا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها.

The collaborative efforts of @DPSU_ua and the #UAarmy's 92nd Mechanized Brigade in ridding our soil of dangerous pests. pic.twitter.com/Fyh4hUiVzU — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 1, 2023

إسقاط مسيّرات أوكرانية

وفي هذا السياق، أعلن حاكم منطقة كورسك في ساعة مبكرة صباح الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب المدينة، المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وطلب حاكم منطقة كورسك، من سكان مدينة كورسك “التزام الهدوء”، وقال إن المدينة تحت “حماية موثوق بها من الجيش”.

وتعرضت منطقة كورسك الحدودية الروسية منذ بداية الحرب لقصف منتظم من القوات الأوكرانية، وأمس الخميس أعلنت موسكو أنها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لـ”غزو” منطقة بيلغورود بجنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “ما يصل إلى 70 مقاتلًا شاركوا في الهجوم الذي شن بواسطة 5 دبابات و4 مدرعات”، مشيرة إلى 3 محاولات اقتحام على الأقل.

وأشارت السلطات في موسكو إلى أنها استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع القوات الأوكرانية من العبور إلى الأراضي الروسية، متحدثة عن مقتل أكثر من 50 مقاتلًا أوكرانيًّا.

Attacks on Belgorod Region to have no effect on special operation — Kremlin. When asked about the regional authorities’ response to these strikes, Dmitry Peskov noted that they "work very actively and selflessly":https://t.co/bpBPvGGlYR pic.twitter.com/RhyK5BBAKL — TASS (@tassagency_en) June 1, 2023

استهداف بلدتين غرب روسيا

وقال مسؤول في منطقة بغرب روسيا، اليوم الجمعة، إن طائرتين مسيّرتين بعيدتي المدى هاجمتا بنية تحتية للوقود والطاقة في المنطقة خلال الليل دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو نشوب حريق.

وقال المسؤول في منطقة (سمولينسك) بغرب روسيا إن الهجوم استهدف بلدتي ديفاسي وبيريسنا قرب عاصمة المنطقة سمولينسك التي تبعد نحو 270 كيلومترًا عن الحدود الأوكرانية، لكنه لم يفصح عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان حاكم منطقة بيلغورود الروسية عن قصف القوات الأوكرانية لبلدة شيبيكينو، مما أسفر عن اشتعال النيران في بناية سكنية وإلحاق أضرار بمبنى إداري، لكن أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن شن هجمات داخل الأراضي الروسية.