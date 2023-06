رفعت درجة التحذير.. كييف تعلن إسقاط 30 صاروخا ومسيّرة وروسيا تتصدى لمسيّرات أوكرانية (فيديو)

رفعت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، درجة التحذير من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيّرة أطلقتها روسيا.

من جانبه أعلن حاكم مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف والسلطات العسكرية في رسالتين منفصلتين، إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف نشطت في وقت مبكر من صباح الجمعة في محاولة لصد هجمات روسية.

وقالت السلطات العسكرية في كييف، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت، وأوضحت في بيان، أن قوات الدفاع الجوي رصدت ودمرت أكثر من 30 هدفًا جوّيًّا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها.

وفي هذا السياق، أعلن حاكم منطقة كورسك في ساعة مبكرة صباح الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب المدينة، المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وطلب حاكم منطقة كورسك، من سكان مدينة كورسك “التزام الهدوء”، وقال إن المدينة تحت “حماية موثوق بها من الجيش”.

وتعرضت منطقة كورسك الحدودية الروسية منذ بداية الحرب لقصف منتظم من القوات الأوكرانية، وأمس الخميس أعلنت موسكو أنها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لـ”غزو” منطقة بيلغورود بجنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “ما يصل إلى 70 مقاتلًا شاركوا في الهجوم الذي شن بواسطة 5 دبابات و4 مدرعات”، مشيرة إلى 3 محاولات اقتحام على الأقل.

وأشارت السلطات في موسكو إلى أنها استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع القوات الأوكرانية من العبور إلى الأراضي الروسية، متحدثة عن مقتل أكثر من 50 مقاتلًا أوكرانيًّا.

