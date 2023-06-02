“حياة سوداء”.. إسرائيليون يتمنون الموت مع بدء تجنيدهم في جيش الاحتلال (فيديو)

نشر إسرائيليان مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعبران فيه عن خوفهما من انضمامها إلى جيش الاحتلال.

وقال الجندي في المقطع الذي لاقى رواجًا على مواقع التواصل إن “المجندين على حق، الحياة الحقيقية تبدأ بعد التجنيد”.

وأضاف “مع بدء التجنيد تبدأ المعاناة والحياة السوداء، ويزداد الشعور بالرغبة في الموت، والحيرة إلى أين يهربون؟”.

ويأتي الفيديو في إطار شن جيش الاحتلال لعمليات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، وفق مقال بصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأصيب فجر اليوم الجمعة، جندي من جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار استهدفت موقعًا عسكريًّا في نابلس.

وفي شهر مايو/ أيار المنصرم، أفادت مراسلة الجزيرة في الضفة بإصابة جندي إسرائيلي جراء عملية دعس استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

وتسبب هذه الحوادث في ذعر الجنود الإسرائيليين، خاصة أنها لا تكون في إطار مواجهات، بل يقوم بها منفذوها بشكل مفاجئ من دون سابق انذار.

وقُتل 44 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022 (وهو العدد الأعلى منذ 2017)، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين (بزيادة 3 حالات عن 2021)، حسب معطيات أوردتها شعبة القوى العاملة التابعة للجيش.