حزب الله يعلق على “إقحامه” في التحقيق بشأن مقتل جندي إيرلندي في جنوب لبنان

استنكر حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إقحام عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد أحد مسؤوليه لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك غداة اتهام مصدر قضائي عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامنًا مع صدور القرار الاتهامي.

وأمس الخميس، نقلت “الفرنسية” عن مصدر قضائي لبناني قوله إن المحكمة العسكرية ادعت على 5 عناصر من حزب الله -أحدهم موقوف بجرم القتل عمدًا- في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي شون روني (23 عامًا) وإصابة 3 من رفاقه بجروح في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة “العاقبية” جنوبي البلاد.

Last night a peacekeeper was killed and three others were injured in an incident in Al-Aqbieh, just outside UNIFIL’s area of operations in south Lebanon.

We offer our deepest condolences to the friends, family, and colleagues of the peacekeeper who died.

