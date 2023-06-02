جمهور الجزيرة مباشر يعلقون على اقتراح قيس سعيّد بفرض ضريبة على الأغنياء (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خبر اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيّد بفرض ضرائب جديدة على الأغنياء، وذلك في تسجيلات مصورة أرسلوها للخط الساخن بالقناة.

وقال أحد المتابعين إن تونس تعيش أزمة اقتصادية، “والرئيس يقول لشعبه ولمجلس الوزراء لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذا كلام فرعون”.

ورأى آخر أنها محاولة “جيدة” من الرئيس التونسي لإيجاد حل آني يقيه الاستدانة من صندوق النقد الدولي، مستدركًا بأنه “حل مرحلي، وعلى تونس أن تفكر في حلول مستقبلية لتوفير مزيد من المصادر لتغذية الميزانية”.

وقال مشارك إنه يحترم آراء بعض المواطنين وبعض الناس في شخص الرئيس التونسي قيس سعيّد، “لكنه يراه مواطنًا صالحًا ويعتبر من الرؤساء الصالحين بوطنهم وشعبهم، وبالنسبة للأغنياء فمن المفروض أن يكونوا سباقين في أدائهم لضرائبهم ورد الجميل لتونس وشعبها”.

وقال الصحفي التونسي وصفي بصيلة الذي شارك في الخط الساخن إنه “لا أحد في تونس ينكر تفاوت العدالة الجبائية وعدم مساواة في أداء الضرائب”.

وأوضح وزير التجارة التونسي السابق عبد الوهاب المعطر عبر مقطع فيديو أرسله للجزيرة مباشر أن الرئيس “اقترح فرض ضرائب جديدة على الأغنياء لمجابهة إفلاس الدولة، وطبيعي أن يعجب هذا الكلام عامة الناس لأن فيه انحيازًا للفقراء مقابل تسلط على الأغنياء، والمبلغ الذي سيحصده الرئيس من الأثرياء هو قليل جدًا ولا يمكن أن يحل المشكلة”.

واقترح سعيّد، الخميس، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم “دون وجه حق”، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و”إملاءاته”.

وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن “بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حقّ بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.