جمهور الجزيرة مباشر يتحدثون عن الوضع الصحي في السودان (فيديو)

عبّر مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عن معاناتهم مع الوضع الصحي في السودان، عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

ووصف مشاركون الوضع الصحي بـ”الكارثي”، مشيرين إلى معاناة المواطن السوداني جراء الاشتباكات وانتهاك الخدمة الصحية عبر إغلاق المستشفيات “التي اتخذها الدعم السريع مقرًا له”، على حد قولهم.

وقال مشارك إن السودان يعاني من عدم توافر الكوادر الصحية والعلاج، خاصة للأمراض المزمنة، علاوة على ذلك إغلاق المستشفيات.

ورأى متابعون أن الوضع الصحي للسودان هش قبل اندلاع الاشتباكات، حيث كان المواطن يعاني من عدم توافر المستشفيات الكافية، علاوة على ذلك معاناته مع تكلفة العلاج والأدوية.

وعبّر مواطن سوداني عن أسفه إزاء الوضع الحالي التي تعيشه البلاد متهمًا الدعم السريع بالتسبب في ذلك.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

وفي 26 مايو المنصرم، أعلنت السعودية والولايات المتحدة اتفاق طرفي النزاع في السودان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما، لمدة 5 أيام إضافية.