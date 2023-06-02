بحضور أردوغان.. انطلاق أولى جلسات البرلمان التركي الجديد بقيادة دولت بهجلي (فيديو)

تسلم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، اليوم الجمعة، رئاسة البرلمان من رئيس الدورة السابقة مصطفى شنطوب مؤقتًا، لكونه أكبر النواب سنًّا، وألقى اليمين الدستورية بحضور الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان.

وفي كلمة خلال مراسم التسليم في رئاسة البرلمان، أوضح شنطوب أن البرلمان تشكّل عقب انتخابات الدورة الـ28 التي انتهت بكل نجاح ونضج، متمنيًا أن يكون ذلك خيرًا للجميع.

من جانبه، قال بهجلي النائب عن ولاية عثمانية، أشعر بفخر كبير للغاية لتسلم أمانة البرلمان الذي تشكل مجددًا في الانتخابات العامة، في إطار قانوني.

وقال بهجلي في كلمته الافتتاحية للبرلمان “آمل أن تكون هذه نقطة بداية جديدة لمرحلة جديدة، أبارك للرئيس أردوغان، وآمل أن تكون هذه الفترة أيضًا مسيرة خير وتوفيق في المهام”.

وأضاف “ستكون مرحلة مهمة جدًّا في تاريخ الجمهورية التركية، وعلينا أن نستمر في العمل المشترك، ويجب أن نعمل بشكل دؤوب لنترك مستقبلا مستقرًّا في بلادنا”. ثم أدى اليمين الدستورية.





وعقب التسليم أقيمت مراسم أمام نصب مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بالبرلمان، بحضور النواب، ووضع بهجلي إكليلًا من الزهور وتلا النشيد الوطني.

وجاء أردوغان إلى البرلمان لحضور مراسم أداء النواب الفائزين في الانتخابات اليمين الدستوري، واستقبله رئيس البرلمان المؤقت والأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو.

والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو/ أيار.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 268 مقعدًا برلمانيًّا، ونال حزب الرفاه الجديد 58 مقعدًا، والحركة القومية 50 مقعدًا، واليسار الأخضر 61 مقعدا، وحاز حزب العمال التركي 4 مقاعد، والشعب الجمهوري 169، وحزب الجيد على 43 بحسب النتائج النهائية.