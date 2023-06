بايدن يسقط على الأرض خلال حفل تخرج عسكري.. وترمب يعلق (فيديو)

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إلقاء خطاب أمام خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية لعام 2023، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

ووفقا لتسجيل مصور، الخميس، فقد بايدن توازنه على نحو مفاجئ، ليسقط على جهته اليمنى قبل أن يحاول رفع نفسه بنفسه.

وأقدم أحد الحاضرين من أكاديمية القوات الجوية واثنان من عملاء الخدمة السرية على الإمساك بذراعي الرئيس الأمريكي لمساعدته في النهوض.

وأظهرت التسجيلات بايدن وهو يشير إلى شيء على الأرض كان السبب في تعثره.

وقال البيت الأبيض بعد الحادثة إن الرئيس “بخير”.

وأعرب الرئيس السابق دونالد ترمب عن أمله في أن بايدن لم يصب بأذى جراء سقوطه.

President Trump just reacted to the news that Joe Biden fell onstage at the US Air Force Academy graduation ceremony.

“We gotta get this thing back on track. That’s a bad place to fall… That’s not inspiring.”

— Emily (@Emme0703) June 1, 2023