بايدن يسقط على الأرض خلال حفل تخرج عسكري.. وترمب يعلق (فيديو)
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إلقاء خطاب أمام خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية لعام 2023، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.
ووفقا لتسجيل مصور، الخميس، فقد بايدن توازنه على نحو مفاجئ، ليسقط على جهته اليمنى قبل أن يحاول رفع نفسه بنفسه.
وأقدم أحد الحاضرين من أكاديمية القوات الجوية واثنان من عملاء الخدمة السرية على الإمساك بذراعي الرئيس الأمريكي لمساعدته في النهوض.
لحظة سقوط الرئيس الأمريكي جو #بايدن خلال حفل تخريج عسكري#أمريكا 🇺🇸 #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xXtRMciP8z
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2023
وأظهرت التسجيلات بايدن وهو يشير إلى شيء على الأرض كان السبب في تعثره.
وقال البيت الأبيض بعد الحادثة إن الرئيس “بخير”.
وأعرب الرئيس السابق دونالد ترمب عن أمله في أن بايدن لم يصب بأذى جراء سقوطه.
President Trump just reacted to the news that Joe Biden fell onstage at the US Air Force Academy graduation ceremony.
“We gotta get this thing back on track. That’s a bad place to fall… That’s not inspiring.”
Absolutely correct! 💯🎯 pic.twitter.com/Y4JSRJ8wHa
— Emily (@Emme0703) June 1, 2023
وقال عليه أن يكون حذرا عند المشي، خصوصا في أماكن فيها بعض الانحدارات.
ومؤخرا أعرب جمهوريون ومعارضون للرئيس الأمريكي عن تخوفهم بشأن إعادة ترشح بايدن، نتيجة “تدهور حالته الصحية”، ومن المتوقع أن يحتل الحديث عن عمره مكانا في الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2024.
BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo
— Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023