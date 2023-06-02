الجيش السوداني: فوجئنا بتعليق مفاوضات جدة قبل الرد على مقترحاتنا

أصدرت القيادة العامة للجيش السوداني بيانًا اليوم الجمعة بشأن تعليق مفاوضات جدّة، بعد أن أعلنت السعودية والولايات المتحدة أمس تعليق المحادثات نتيجة “للانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار.

وقال بيان الجيش “أكدت القوات المسلحة مرارًا أن قبولها للدخول في مباحثات جدة كان بهدف بحث سبل تيسير النواحي الإنسانية وفي سبيل التوصل إلى ترتيبات عسكرية واضحة تنهي التمرد وتعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي”.

وذكر البيان أن القوات المسلحة، وافقت على أكثر من هدنة ومقترحات بوقف إطلاق النار على الرغم من عدم التزام من سمتهم “المتمردين” (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) بمتطلبات ذلك، وتماديهم في ارتكاب خروق متكررة، وعدم تنفيذهم لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة.

وقال الجيش إن أهم هذه المتطلبات “الخروج من الأحياء السكنية والكفّ عن استخدام المواطنين دروعًا بشرية وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق”.

وأشار البيان إلى أن ذلك دفع إلى اتخاذ القرار بتعليق التفاوض، موضحًا أن وفد الجيش بقي في جدة “على أمل أن تتخذ الوساطة منهجًا عادلًا وأكثر فعالية يضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه” بحسب ما ذكر البيان.

#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع pic.twitter.com/f58EuRagDz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 1, 2023

وكشف البيان أن الوفد قدم أمس مقترحًا بـ”مصفوفة تم التشاور غير الرسمي حولها مع الوسطاء” لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض.

واستطرد “إلا أن الوساطة فاجأتنا ببيان تعليقها للمحادثات دون الرد على مقترحاتنا التي تجاهلتها تمامًا ولم تشر إليها في بيانها، وهذا لن يساعد على التوصل لحلول عادلة تلبي رغبات شعبنا في الأمن والسلام”.

وأعرب الجيش في بيانه عن “الأمل في رفع المعاناة عن الشعب” وحثّ الوساطة على مواصلة جهودها في “إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت بما يمكّن من العودة مجددًا لمسار التفاوض”.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن الأربعاء، تعليق مشاركته في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية لوقف إطلاق النار متهمًا قوات الدعم السريع بالفشل في الوفاء بالتزاماتها.

وجاء في بيان الجيش “قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة”.

بيان المسهلين المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعليق محادثات جدة بصفتهما المسهلين. يأتي هذا القرار نتيجة الانتهاكات الجسيمة… — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) June 1, 2023

تعليق مفاوضات جدة

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء الخميس، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان نتيجة “للانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار، التي أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار القصير الأمد.

وأكد بيان مشترك استعداد الرياض وواشنطن “للعمل بجدية مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتنفيذ الالتزامات لتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية”.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم وسط مخاوف من تصعيد كبير في السودان بعد تعليق محادثات جدة.

وتأتي الاشتباكات، بعد يوم دامٍ، أسفر عن 17 قتيلًا و106 مصابين جراء قصف عنيف بمنطقة “مايو” جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب نقابة أطباء السودان.