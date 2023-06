كييف تعلن استعادة مناطق جديدة وموسكو تؤكد إحباط “مخططات تخريبية” أوكرانية (فيديو)

قالت أوكرانيا اليوم إن قواتها استعادت قرية على طريق مؤدية إلى إحدى المناطق المحصنة بقوة في جنوب البلاد، الذي تحتله روسيا، وإنها استعادت 113 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، الأسبوعين الماضيين.

من جانبها قالت روسيا، إنها أحبطت سلسلة من “المخططات التخريبية والإرهابية” الأوكرانية كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، وإنها اعتقلت امرأة في إطار تحقيق بهذا الشأن.

Ukrainian troops liberated Piatykhatky village in Zaporizhia region.

According to Hanna Maliar, Deputy Minister of Defense of Ukraine.

