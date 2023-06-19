كييف تعلن استعادة مناطق جديدة وموسكو تؤكد إحباط “مخططات تخريبية” أوكرانية (فيديو)

قالت أوكرانيا اليوم إن قواتها استعادت قرية على طريق مؤدية إلى إحدى المناطق المحصنة بقوة في جنوب البلاد، الذي تحتله روسيا، وإنها استعادت 113 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، الأسبوعين الماضيين.

من جانبها قالت روسيا، إنها أحبطت سلسلة من “المخططات التخريبية والإرهابية” الأوكرانية كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، وإنها اعتقلت امرأة في إطار تحقيق بهذا الشأن.

Ukrainian troops liberated Piatykhatky village in Zaporizhia region.

🇺🇦

According to Hanna Maliar, Deputy Minister of Defense of Ukraine. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 19, 2023

رفع العلم الأوكراني

ورفع جنود أوكرانيون العلم الوطني بلونيه الأصفر والأزرق في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيه إنهم داخل قرية “بياتيخاتكي”، وهي ثامن قرية في جنوب شرق البلاد تقول كييف إنها حررتها.

وقال جندي -لم يذكر اسمه- “اليوم، طردت قوات اللواء 128 الروس من قرية بياتيخاتكي، هرب الروس تاركين معدات وذخيرة، المجد لأوكرانيا!”، ولم يُتأكَّد من صحة المنشور.

وقال مسؤول عيّنته روسيا في منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها جزئيًّا، أمس الأحد، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بياتيخاتكي لكن تم طردها، وإن القرية تقع الآن في منطقة سيطرة “رمادية”.

وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى “تحرير 8 بلدات” خلال أسبوعين منذ بدء الهجوم المضاد واستعادة الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربعًا، وقالت إن القوات الأوكرانية تقدّمت في الجنوب “حتى عمق 7 كيلومترات” من المواقع الروسية.

Ми тільки-но приїхали у село Липівка, а підрозділи підводного розмінування ДСНС уже працюють. Їхній робочий день почався з 8-ї ранку. Але трудяться не тільки люди: над товщею води видніється корпус дрона SONOBOT, який сканує дно на наявність снарядів, мін, гранат тощо. Тим часом… pic.twitter.com/jSx7ImK2E4 — Ukrinform (@UKRINFORM) June 19, 2023

“مؤامرات إرهابية أوكرانية”

من ناحية أخرى قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الاثنين، إنه أحبط سلسلة من “المخططات التخريبية والإرهابية” الأوكرانية كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، واعتقل امرأة في إطار تحقيق يجريه هناك.

وذكر الجهاز في بيان أن الهجمات كانت تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون الروس ومسؤولين حكوميين عيّنتهم روسيا في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وهي إحدى 4 مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها ضمتها منذ بدء ما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتشنّ أوكرانيا حاليًّا هجومًا مضادًّا لاستعادة أراضٍ تقول هي والغرب إنه تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، ولم تعلّق كييف بعد على المزاعم الروسية.

وصرح جهاز الأمن الاتحادي بأنه فتح قضايا جنائية ضد امرأة لم يذكر اسمها ووصفها بأنها “متواطئة” في قضايا تتعلق بالإرهاب وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

Возможная подготовка в Польше государственного переворота в Белоруссии и итоги встречи по Украине Владимира Путина с делегацией руководителей стран Африки стали основными темами брифинга Дмитрия Пескова. Собрали ключевые заявления представителя Кремля:https://t.co/ik6mKBy7FE pic.twitter.com/W9BBIyZGeS — ТАСС (@tass_agency) June 19, 2023

إسقاط صواريخ ومسيّرات

وعلى الجبهة الشرقية تراجعت حدة القتال بشكل عام خلال الأسبوع الماضي، وتقدّم الجيش الأوكراني في عدة اتجاهات، وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط 4 صواريخ، و4 مسيرات متفجرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلًا.

وقال الجيش الأوكراني “جرى إطلاق الصواريخ من غواصة في البحر الأسود وإطلاق المسيّرات من الساحل الشرقي لبحر آزوف”.

وبحسب محللين عسكريين، لم تُدخل أوكرانيا بعد الجزء الأكبر من قواتها في هجومها المضاد ولا تزال تختبر الجبهة حاليًّا لتحديد نقاط الضعف في الدفاع الروسي.

Киев, согласно последней информации, мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы", заявили нам в пресс-бюро СВР: https://t.co/G1XM6kZFtg pic.twitter.com/IuStyMIPK6 — ТАСС (@tass_agency) June 19, 2023

نشر قوات على حدود بيلاروسيا

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني نشر فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا، ويحاول بشكل دوري اختبار القدرات الدفاعية لدولة الاتحاد، في إشارة إلى الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن المعلومات التي وصلت إليهم والمعلومات التي وردت بشكل متكرر في تصريحات المسؤولين تشير إلى أن الجيش الأوكراني نشر بالفعل قوات كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا، ويحاول بشكل دوري التحقق من القدرات الدفاعية لدولة الاتحاد بطريقة أو أخرى”.

وقال مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة (تاس) الروسية، إنه في ظل هذه الظروف، جرى نشر وحدات إضافية من المجموعة الإقليمية المشتركة للقوات في بيلاروسيا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.

وشدد المسؤول على أن “مهمة هذه القوات تتمثل في العمل قوة ردع لغزو أراضي دولة الاتحاد وتقليل مخاطر التسلل من جانب جماعات استطلاع وتخريب”، بحسب ما قال.