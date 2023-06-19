قطر: نتعهد بتقديم 50 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:

ندعو الطرفين في السودان لوقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار.

منذ بداية الأزمة قدمت قطر نحو 318 طنا من الغذاء وساهمت في إجلاء 1784 شخصا.

نتعهد بتقديم 50 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان.

وزير الخارجية السعودي: منذ بدء الأزمة خصصنا نحو 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان وأجلينا 8455 شخصا من السودان.

وزير الخارجية المصري:

أطلقنا مبادرة مشتركة مع دولة قطر بشأن المساعدات الإنسانية بالسودان.

استقبلنا ربع مليون سوداني خلال الأزمة الأخيرة فضلا عن 5 ملايين آخرين كانوا مقيمين داخل الأراضي المصرية.

سهلنا إجلاء أكثر من 10 آلاف من البعثات الدبلوماسية في السودان.

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان ومهاجمة البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية.