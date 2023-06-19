غوتيريش: السودان يغرق في “الموت والدمار” بسرعة غير مسبوقة.. ومصر تحذر من كارثة إنسانية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن السودان يغرق في “الموت والدمار” بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مستهل مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى هذا البلد حيث تتواصل الحرب منذ أكثر من شهرين.

وقال غوتيريش أمام المشاركين في المؤتمر، اليوم الاثنين “من دون دعم إضافي قوي، يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكانا لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة”.

ويشهد السودان، منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، معارك بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو على إثر خلاف بينهما بشأن إدماج الأخيرة في الجيش النظامي.

ووجّهت الأمم المتحدة نداءين لمعالجة الأزمة عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان والاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الدول المجاورة، معلنة عن حاجتها إلى 3 مليارات دولار هذا العام لم تحصل سوى على أقل من 17%.





وتدفقت الأموال استجابة لنداءات الأمم المتحدة الخاصة بأوكرانيا في غضون أسابيع بعد بدء الحرب الروسية عليها في فبراير/شباط 2022، لكنّ الاستجابة الدولية كانت بطيئة بشأن الأزمة في السودان التي مضى عليها الآن أكثر من شهرين.

وقال غوتيريش “الوضع في دارفور والخرطوم كارثي. القتال محتدم والناس يتعرضون لهجمات في منازلهم وفي الشوارع.. خلال أكثر من شهرين بقليل، أُرغم مليونا شخص على ترك ديارهم بحثا عن ملاذ في مناطق أكثر أمانا في السودان أو خارج الحدود، وعبَر ما يقرب من نصف مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة”.

وأضاف “قبل اندلاع هذا النزاع، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية. وتصاعد هذا الأمر الآن إلى كارثة أثّرت على أكثر من نصف سكان البلاد، ومن الضروري منع الوضع من التدهور أكثر من ذلك”.

وتمّ الإعلان عن عدد من الهُدَن لكنها لم تصمد ولم تُوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 2000 شخص وشرّدت مليونين آخرين من ديارهم، بينهم ما لا يقل عن 528 ألفا لجؤوا إلى بلدان الجوار.





وقال غوتيريش إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة هو العودة إلى السلام وعودة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديمقراطية.

في السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تقدّر الجهود الدولية لدعم السودان الشقيق.

وحذر شكري، خلال كلمته في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، من أن الأزمة في السودان تنذر بكارثة إنسانية، مشيرا إلى أن مصر حرصت منذ بداية الأزمة على استضافة السودانيين واستقبلت نحو ربع مليون سوداني.

وجدّد شكري تأكيد مصر على أهمية الوقف الكامل لإطلاق النار في السودان، وأن مصر تحث المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية للسودان.